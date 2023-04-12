Togg'un ikinci yurt dışı siparişi de teslim edildi

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg, Özbekistan'da. Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Gemlik mavisi Togg'u Şevket Mirziyoyev'e teslim etti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev başkent Taşkent’te düzenlenen törenle Gemlik mavisi rengindeki Togg'unu teslim aldı.

Mirziyoyev'e Togg'un anahtarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank teslim etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de Togg'u teslim almıştı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham İlham Aliyev, başkent Bakü’de düzenlenen törenle Anadolu rengindeki Togg'unu teslim aldı.