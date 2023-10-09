Türkiye'dan Afganistan'a yardım eli

Türkiye, Afganistan'da 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği sarsıcı depremin ardından harekete geçti. Milli Savunma Bakanlığı, ihtiyaç duyulan insani yardım malzemeleri ile teçhizatın askeri kargo uçağı ile gönderildiğini duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde, Afganistan’ın Herat vilayetinde meydana gelen yıkıcı depremde 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Milli Savunma Bakanlığı, Afganistan'da meydana gelen deprem sonrası ihtiyaç duyulan insani yardım malzemeleri ile teçhizatın askeri kargo uçağı ile gönderildiğini duyurdu.

Türkiye'den yardım eli

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizin yardım elini Afganistan'a ulaştırıyoruz. Afganistan'da meydana gelen deprem sonrası ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini ve AFAD'a ait teçhizatları bölgeye ulaştıracak olan Hava Kuvvetlerimize ait uçak, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndan hareket etti" denildi.