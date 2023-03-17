Türkiye'den Finlandiya'ya onay
Türkiye, Finlandiya'nın NATO'ya üyelik için yaptığı başvuruyu onaylama kararı aldı.
Gündem 17.03.2023, 17:34 17.03.2023, 17:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine onay sürecini başlatıyoruz" dedi.
Erdoğan, "Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine onay sürecini başlatıyoruz. Finlandiya'nın mutabakata uygun samimi adımlar attığını gördük." dedi.
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