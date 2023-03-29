Türkiye'den Macaristan'a TANAP desteği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak'ı resmi törenle karşıladı. İki liderin görüşmesinden sonra ortak basın toplantısına geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın toplantısında Macaristan'ın TANAP akımından faydalanması konusunda destek vereceklerini söyledi.

Macaristan Cumhurbaşkanı ise konuşmasında Türkiye'nin kendilerine enerji konusundaki desteğine büyük bir ihtiyaç duyduklarını ifade ederken; her iki ülkenin ailenin korunması ve güçlendirilmesi konusunda iş birliğine hazır olduklarını söyledi.

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