Türkiye'den Pakistan'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da meydana gelen tren kazası nedeniyle taziye mesajı yayınladı. Mesajda, "Dost ve kardeş Pakistan halkına ve Hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.



Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Yapılan açıklamada, "Pakistan’da bugün (6 Ağustos) Karachi-Rawalpindi seferini yapan yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda can kaybı yaşandığını derin üzüntüyle öğrendik.

Bu elim kaza sonucunda yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yakınları başta olmak üzere, dost ve kardeş Pakistan halkına ve Hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

30 ÖLÜ, 90 YARALI

Pakistan'ın Navabşah kenti yakınlarında bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 30 kişi yaşamını yitirdi, 90 kişi yaralandı.

Pakistan Demir Yolları Bakanı Khavaja Saad Rafik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karaçi'den Ravalpindi'ye giden Hazara Expressi isimli yolcu treninin 10 vagonunun Navabşah yakınlarında raydan çıktığını duyurdu.

Kazanın "teknik bir arıza" ya da "sabotaj" sonucu meydana gelmiş olabileceğini söyleyen Rafik, şimdiye kadar ulaşılan 28 ceset ve 50 yaralının Navabşah ve Sanghar bölgelerindeki yakın hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

Ordu ve paramiliter kuvvetler arama kurtarma çalışmalarına yardım için olay yerine çağrıldı.

Öte yandan arama kurtarma ekipleri, kaza bölgesinin yerleşim yerlerine uzak olmasından dolayı faaliyetlerini yürütmekte ve yaralıları hastanelere sevk etmekte zorluk çektiklerini kaydetti.

Kaza esnasında trende kaç kişinin olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmazken, yerel basın birçok kişinin hala vagonlarda mahsur kaldığını ve ölü sayısının artabileceğini aktardı.

Pakistan'da Haziran 2021'de iki trenin çarpışması sonucu 63 yolcu yaşamını yitirmişti.