Türkiye hava sahasını Ermenistan'a kapattı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye ile bakanlar düzeyindeki toplantının 10 Mayıs'ta yapılabileceğini söyledi. Türk askerinin Suriye'den çekilmesi için terör koridoru riskinin ortadan kalması gerektiğini belirtti. Dışişleri Bakanı, "Bizim Suriye topraklarında gözümüz yok" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, Sudan'daki Türkiye Büyükelçiliği'nin geçici Port Sudan bölgesine taşınacağını duyurdu. Ermenistan'daki anıt provokasyonunun ardından ise Türk hava sahasının Ermenistan uçaklarına kapatıldığını açıkladı.



Bakan Çavuşoğlu, "Seçimden önce bakanlar düzeyinde toplantı muhtemel. Bakanlar düzeyinde toplantı 10 Mayıs'ta olabilir.

Anayasa Komisyonu kuruldu. Sekiz turda hiçbir şey olmadı. Buradan bir netice almak lazım. Terör örgütleriyle birlikte mücadele etmek lazım. DAEŞ, YPG Suriye'yi bölmek istiyor. Bizim Suriye topraklarında gözümüz yok.

Diğer taraftan Suriyelilerin gönüllü bir şekilde dönmesinin de kontrol edilmesi gerekiyor. Askerlerin çekilmesi buralar istikrara kavuştuktan sonra olacak.

Bu boşluğu terör örgütleri dolduracak. Muhalefet de diyor ki biz buralardan çekileceğiz. Buranın bir terör koridoru olması riski var. Bizim buradan çekilmemiz demek rejimin buraya tam hakimiyet sağlayacağı anlamına gelmez.

Biz çekilirsek çok ciddi çatışmalar olur. Bu belirsizlik ortamında Türkiye sınırına çok sayıda göçmen gelir. Muhalefetin sözleri de riskli rejimin Türkiye çekilsin sonra görüşelim yaklaşımı da gerçekçi bir yaklaşım değil." ifadelerini kullandı.

Sudan'dan Türklerin Tahliyesi

Bakan Çavuşoğlu, "Şu ana kadar 2 binden fazla kişiyi tahliye ettik. Askeri bir uçakla sağlık personelimizi getireceğiz. Büyükelçiliğimizin olduğu bölgede çok ciddi bir çatışma var. Merkezi yönetim büyükelçiliğin taşınması konusunda tavsiye verdi. Ancak bölgede ateşkese uyulmuyor. Afrika Birliği ve Etiyopya ile birlikte Sudan'da kalıcı ateşkes için çalışmaları yürütüyoruz. Elçiliğimiz geçici olarak Port Sudan'a taşınacak." ifadelerini kullandı.

Tahıl Sevkiyatı

Bakan Çavuşoğlu Tahıl sevkiyatı konusunda, "Rusya'nın ihracatındaki sorunlar devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız yoğun seçim döneminde bir çaba sarf etti. Tam bir garanti yok ama ciddi bir çatışma var." açıklamalarda bulundu.

AB ile ilişkiler: Vize serbestisi

AB sözünde durmadı. Yıllardır süren bir tıkanıklık var, fasıllar açılmadı.

Yurt dışı seçmenler sandık başında

Fransa'da PKK destekçileri provokasyon yaptı. Marsilya'da terör örgütü PKK sempatizanlarının Türk vatandaşlarına saldırmasıyla ilgili Fransa'yı uyardık. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın heyecanı yurt içinden fazla.

Ermenistan ile ilişkiler son durum

Ermenistan'daki anıt provokasyonuna tepki gösteren Çavuşoğlu, "Benim bunu kabul etmem mümkün değil." açıklamasında bulunarak "Ermenistan'ın 3. ülkelere uçuşlarına kattık." dedi.