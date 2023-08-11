Türkiye ile İngiltere arasında göçmen anlaşması

Türkiye, göçmen kaçakçılarının Türkiye-Sırbistan-Fransa-İngiltere üzerinden yeni bir yol oluşturması üzerine birçok ülke ile iş birliği yaptığı gibi İngiltere’yle de işbirliğine gidiyor.

Türkiye son dönemde yasa dışı göçle mücadelesine hız verdi.

Sınırlardaki denetimler ve şehirlerdeki kontroller artırılı.

Bu kapsamda binlerce kaçak göçmen sokaklardan toplanarak ya sınır dışı edildi ya da bu amaçla belirli yerlere yerleştirildi.

Kaçakçılar yeni rota oluşturdu

Bu mücadeleye karşılık göçmen kaçakçıları, Türkiye-Sırbistan-Fransa-İngiltere üzerinden yeni bir yol oluşturdu.

Gidenlerin ise Türkiye’yi karalayarak iltica eden çoğu terör örgütleri ile ilişkili kişiler olduğu aktarıldı.

İşbirliği yapılacak

Bu durum üzerine ise Türkiye ile İngiltere kolluk güçleri istihbarat paylaşımı dahil işbirliği yapacak.

Bu iş birliği ile kesinlikle üçüncü ülke vatandaşları İngiltere’den Türkiye’ye kabul edilmeyecek.

İngilizler ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulacak Mükemmeliyet Merkezi’ne destek verecek.

Bu merkez Türkiye’nin düzensiz göçle mücadelesine destek olacak.

G7'nin gündemine gelecek

Bu çerçevede İngilizler ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın G-20 bünyesinde göç ve yerinden edilmiş kişilere ilişkin bir çalışma yapılması önerisini destekleyecek ve ayrıca, konu G7 platformunda gündem haline getirecek.

İçişleri Bakanlığı'ndan da konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, küresel bir sorun olan düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelede, Birleşik Krallık dahil göçe "kaynaklık eden, transit ve hedef konumundaki ülkelerle" ikili görüşmeler gerçekleştirildiği ifade edildi.

Bu çerçevede, Birleşik Krallık'la Türkiye arasındaki "Göç Diyaloğu" toplantılarının 2019'dan itibaren her yıl yapıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelede Birleşik Krallık ile istihbarat paylaşımı konusunda mutabıkız. Siyasi istikrarsızlıklar, silahlı çatışmalar ve ekonomik zorluklar tüm dünyada bir göç baskısı oluşturmaktadır. Düzensiz göçün önlenmesi, insanların göçmen kaçakçılarının elinde çıktıkları tehlikeli yolculuklarda hayatlarını kaybetmemeleri öncelikli hedeflerimizdendir. Bu insani konuları, bölgesel ve uluslararası alanda da sürekli gündeme getiriyor ve gündemde tutuyoruz."

Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, üyesi olduğu teşkilatlarda göç konusunda aktif, sözü dinlenen, katkıları kabul gören ve işbirliği aranan bir ülke olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dost ve müttefik ülkelerle, düzensiz göçün önüne geçmek için mevcut işbirliklerimizi güçlendirme yönünde çalışmalarda bulunuyoruz. Bu amaçla göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele için birçok ülkeyle işbirliği yaptığımız gibi Birleşik Krallık'la da işbirliği içindeyiz. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemiz aralıksız devam edecektir."