Türkiye ile Mısır arasında somut adım zamanı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Rusya, İran ve Suriye arasında yapılacak dışişleri bakanları seviyesindeki dörtlü zirvenin Mayıs ayının başında Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu a haber'e verdiği röportajda açıklamalarda bulundu. Türkiye, Rusya, İran ve Suriye arasında yapılacak dışişleri bakanları seviyesindeki dörtlü zirvenin tarihi açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, “Önümüzdeki süreçte 4’lü düzeyde bir toplantı planlanıyor. Dışişleri bakanları düzeyinde. Mayıs ayı gibi bir dönemde gerçekleşeceğini düşünüyoruz, Ruslardan aldığımız ön bilgiye göre. Moskova’da olacak, daha önceki toplantıda olduğu gibi." ifadelerini kullandı.

Süleymaniye'ye uçuşların askıya alınması

Bakan Çavuşoğlu, Süleymaniye'ye uçuşların askıya alınması konusunda yaptığı açıklamada "ABD'nin uçuştan haberi var. Süleymaniye'de PKK ve PYD her yeri kontrol ediyor. Askeri operasyonlarımız sonuna kadar sürecek." ifadelerini kullandı.

ABD'den F-16 tedariği

"ABD ile anlaşamadığımız konular henüz çözülemedi. ABD dürüst bir arabuluculuk yapmak istiyorsa, daha objektif olmaları gerekiyor. F35 programı şu anda askıda. F16 için yönetimin baya çaba sarf ettiğini gördük. ABD yönetimi kararlı durursa sorunlar çözülür ama kongre ile karşı karşıya gelmek istemiyor gibi bir halleri var. Bunu da görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Mısır ile normalleşme süreci

Çavuşoğlu, "Büyükelçilerin atanması konusunda çalışmalara başladığımızı söylemiştik. İsrail ile büyükelçileri tekrar atama konusunda karar aldıktan sonra isimleri belirledik. Sonuçta bu aşamaya geliyoruz. Mısır Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ziyaretinde bunu açıklayabiliriz. İstişare edeceğiz geldiğinde. Mısır'da çok iyi ağırlandık. Ziyaretimiz son derece pozitif geçti. Artık yavaş yavaş somut adım atma zamanı geldi." ifadelerini kullandı.