Türkiye-Mısır ilişkilerinde yıllar sonra bir ilk

Türkiye ile Mısır arasında yaklaşık 11 yıldır yaşanan sorunlar nihayet çözülüyor. İki ülke arasında depremde başlayan yeni ilişkiler Türkiye'den yapılan üst düzey ziyaretle yeni bir döneme girmiş durumda.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'nin davetiyle resmi ziyarette bulunmak için Mısır'a gitti.



Kahire Havalimanı'na inen Bakan Çavuşoğlu'nu, Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Ihab Nasr, Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen ve diğer yetkililer karşıladı.

Çavuşoğlu, temasları kapsamında mevkidaşı Şukri ile baş başa görüşecek, ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek.

Görüşmeler sonrası Çavuşoğlu ve Şukri ortak basın toplantısı düzenleyecek. Çavuşoğlu, Kahire Türk Şehitliği'ni de ziyaret edecek.

Bakan Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı oldu.

Bakan Şukri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, 27 Şubat'ta dayanışma ve taziyede bulunmak için Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Bakan Çavuşoğlu'yla görüşmüştü.

Mısır ayrıca, Türkiye'ye depremzedeler için insani yardım göndermişti.