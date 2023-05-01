Türkiye'nin DEAŞ operasyonu dünya basınında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan ayrıca, MİT'in DEAŞ terör örgütüne vurduğu darbeyi duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörle mücadele büyük ve güçlü Türkiye vatandaşları için gurur kaynağıdır. Terör örgütlerini sindirdik. Bu mücadele Avrupa'nın güvenliğine de katkı sağlıyor ama bunun farkında değiller. PKK/PYD ile sonuç alıcı mücadele eden tek ülke biziz NATO içerisinde. MİT, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el- Kureyşi'yi uzun süredir takip ediyordu. Bu şahıs dün Suriye'de etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Bu açıklama dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Suriye'nin kuzeyinde görev yapan ve operasyonun arka planını haberleştiren AFP muhabiri, Türkiye'nin desteklediği Türk istihbarat ajanlarının ve yerel askeri polisin Cumartesi günü Afrin'in kuzeybatı bölgesindeki Cinderes'te bir bölgeyi ablukaya aldığını belirtti. Mahalle sakinleri AFP'ye, operasyonun hedefinin okul olarak kullanılan terk edilmiş bir çiftlik olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE TÜM BÖLGEYİ KONTROL EDİYOR"

France 24 bu gelişmeyi "Erdoğan, DEAŞ lideri olduğundan şüphelenilen Al Quarashi'nin Suriye'de etkisiz hale getirildiğini söyledi" başlığı ile okurlarına sundu. CNN International sözde liderin bir selefinin Ekim ayında öldürülmesinin ardından göreve geldiği bilgisini paylaştı.

"Erdoğan, Türkiye'nin DEAŞ liderini öldürdüğünü açıkladı" başlığını atan Al Jazeera, haberinde Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer verdi. MİT'in imza attığı operasyona geniş yer veren ABD merkezli CBC News ise Türkiye'nin Suriye'deki konumu için şu değerlendirmede bulundu; "Türkiye, 2020'den beri Suriye'nin kuzeyine asker konuşlandırdı ve tüm bölgeleri kontrol ediyor." Yunan In.gr "Türk istihbaratı DEAŞ liderini etkisiz hale getirdi" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.