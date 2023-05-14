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Türkiye seçimini yaptı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre ilk turda kazanan aday olmadı. Milletvekili seçimlerini ise Cumhur İttifakı kazandı.

Gündem 14.05.2023, 19:19 15.05.2023, 02:38
Türkiye seçimini yaptı

Türkiye genelinde açılan sandıklara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49 ile önde görünüyor.

Şu ana kadar sandıkların yüzde 97'si açıldı.

Açlıan sandıklara göre; 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45

Sinan Oğan yüzdre 5

Muharrem İnce yüzde 0,5

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