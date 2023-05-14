Türkiye seçimini yaptı
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre ilk turda kazanan aday olmadı. Milletvekili seçimlerini ise Cumhur İttifakı kazandı.
Gündem 14.05.2023, 19:19 15.05.2023, 02:38
Türkiye genelinde açılan sandıklara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49 ile önde görünüyor.
Şu ana kadar sandıkların yüzde 97'si açıldı.
Açlıan sandıklara göre;
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45
Sinan Oğan yüzdre 5
Muharrem İnce yüzde 0,5
Detaylar Ekleniyor...
Günün Anketi Tümü