Ukrayna istihbaratının Kırım raporu deşifre oldu

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU)’nin hazırladığı “gizli” ibareli istihbarat raporu, Zelenskiy hükümetinin Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM)’nin içine casus yerleştirdiğini, Kırım Tatarlarından ajan devşirdiğini ve hareketi bölmeye çalıştığını ortaya çıkardı.

İşte raporun tam metni:

20[..]'nin 1. çeyreğinde Herson Bölgesi Kırım Tatar Milli Hareketi’ndeki Operasyonel Durumun Bazı Yönleri Hakkında Bilgi

Kırım Tatar Milli Hareketi'nin Herson şubesinin temel amacı, Kırım yarımadasının ilhakının bir sonucu olarak yabancı bir istilacı devletin yetkisi altında olan Kırım Tatarları halkının ulusal ve siyasi haklarının geri alınması olmaya devam etmektedir. Kırım Tatar Milli Hareketi'nin üyeleri, Kırım Tatarlarının kendi topraklarında ulus-devletlerinin kendi kaderini tayin hakkını özgürce gerçekleştirmeyi amaçlayan tutarlı önlemler alıyor. Rusya'dan gelen saldırganlık koşullarında, söz konusu faaliyetler bazı dönüşümlere maruz kalmıştır. Özellikle Meclis üyeleri, mevcut siyasi koşulları özerklikçi inisiyatiflerin lobisini yapmak için elverişli olarak değerlendiriyor ve bu koşulları Ukrayna Devlet Başkanı'na ültimatomlu baskı yapmak ve onu taviz vermeye teşvik etmek için kullanıyor. Aynı zamanda, özerkliğin olası bölgesel sınırları kasıtlı olarak tartışılmamaktadır, çünkü bu oluşumun Herson bölgesi pahasına tahsis edilmesi ile ilgili herhangi bir şekilde söz edilmesi, bölge sakinleri tarafından ağırlıklı olarak olumsuz algılanmaktadır ve defalarca kez saldırgan ülke tarafından Ukrayna nüfusunun bilincini etkilemek için temel olarak kullanılmıştır.

Raporlama döneminde, Dünya Kırım Tatar Kongresi yürütme kurulu toplantısı çerçevesinde yapılan perde arkası görüşmeler sonucunda Meclis yönetiminin faaliyetleri yeniden biçimlendirme ve anakara Ukrayna topraklarında güçlendirme kararı aldığı tespit edildi.

Özellikle, temsili işlevlere ağırlık vermeye devam edecek olan merkez ofisi bu görevlerden kurtarmak için başkentte Kiev Meclisi'nin teşkilat, cari ve saha çalışmalarından sorumlu olacak bir hücresinin oluşturulması planlanmaktadır. Çalışanların işe ön alımının yanı sıra ofis belirleme arayışlarına da başlandı.

Meclis'in Herson şubesi, işgal altındaki Kırım'dan anakaraya gelen Kırım Tatarlarının lojistik ve organizasyonel desteği (konaklama, geceleme, evrak yardımı, danışmanlık yardımı, devlet kurumlarıyla temas kurma vb.) için sorumlulukları artırmayı planlıyor.

Ayrıca Kırım Tatar çevresinden iş adamlarının yerinden edilmiş kişilere özellikle istihdam açısından yardımcı olacak daha aktif önlemler almaya yönlendirilmesi kararlaştırıldı. Bunu yapmak için yeni işletmeler açmayı veya mevcut işletmeleri satın almayı planlıyorlar.

Kiev ofisinin faaliyetlerine yönelik mali destek ve işgal altında olan yarımadadaki Kırım Tatarları ile çalışmak için Herson Meclisi'nin ihtiyaçları, milletvekili M. Cemilev yakın çevresinde olan Umerov kardeşlerin Ruslan (10 Eylül 1976 doğumlu) ve Rüstem (19 Nisan 1982 doğumlu) iş yapıları gerçekleştirecek.

Son olarak, yükümlülüklerini yerine getirmediği ve gerçek işi PR işlerine karıştırdığı için L. Islyamov'un girişimleri ve projeleri için fonlamanın önemli ölçüde kesileceği bilgisi milletvekili Çubarov R.'ye verildi.

Öte yandan, Kırım Tatar Milli Hareketi'nin bölgesel özerklik elde etme arzusu Herson bölgesinin güney kesiminin toprak bütünlüğüne yönelik gözle görülür bir tehdit oluşturmaktadır. Liderlerinin mevcut Ukrayna makamlarına sadakati hakkındaki açıklamalarına rağmen, mevcut operasyonel ve resmi bilgilerin analizi, gerçek amacın Herson bölgesinin bir kısmında (ve gelecekte pahasına) tam teşekküllü bir etnik idari birim oluşturmak olduğunu göstermektedir.

Herson bölgesindeki 2015 seçimlerinden sonra oluşturulan Meclis ağısı, aslında azınlığın gelecekteki özyönetim kurumlarının bir prototipidir, paramiliter oluşumlar (Noman Çelebicihan taburu ve kamu kolluk oluşumu olan ‘Asker’) ise askeri gücünün ve kolluk kuvvetlerinin temelini oluşturur. Daha bu yılın başında, Kırım Tatar Halkı Meclisi'nin başkanı Çubarov R., Ukrayna Anayasası'nın 10. maddesindeki hükümleri Kırım Tatar özerkliğin oluşturulması yönünde gözden geçirmek için bir komisyon toplanması gerektiğini duyurdu.

Operasyonel destek bölgesinde, Kırım Tatar Milli Hareketi liderlerinden biri olan Islamov L., kaybedilen nüfuzu geri kazanmak için girişimlerde bulunuyor. Devletimizin bütünlüğünü korumak için sözde vatansever söylemlerin arkasına saklanarak, aslında gelecekte ulusal özerkliğin elde edilmesini göz önünde bulundurarak etnik azınlığı Ukrayna makamlarının kontrolünden çıkarmaya yönelik tutarlı önlemler alıyor.

Aynı zamanda, L. Islamov'un Rus özel teşkilatlarıyla doğrudan bağlantısı ve Ukrayna'nın ulusal güvenlik çıkarlarına zarar verecek görevleri bilinçli olarak yerine getirmesi de göz ardı edilmiyor.

Islamov Lenur Edemoviç, Simferopol'de ve Moskova'da kayıtlıdır. Etnik Kırım Tatarı. Mevcut bilgilere göre, 2014 yılından beri Ukrayna vatandaşıdır, ancak Rus vatandaşlığından vazgeçmemiştir.

Sovyetler Birliği sırasında, uzun süre bölgesel yürütme komitelerinden birinde parti yönetimi konumlarında çalıştı, SBKP üyesiydi (SSCB KGB'sinin çalışma biçimleri ve yöntemleri dikkate alındığında, devlet güvenlik kurumları ile muhtemelen temasları vardı). 2014 yılında Kırım Hükümeti'nde Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı. Askerlikten ihraç edildikten sonra kendisine uygulanan giriş yasağına aykırı olarak Ukrayna topraklarına girmiştir.

Operasyonel bilgilere göre, Rusya Federasyonu kolluk kuvvetleri tarafından uygulanan tutuklamaya rağmen Kırım Özerk Cumhuriyeti'nde faaliyetlerini sürdüren bir kargo taşımacılığı şirketinin sahibidir. Islamov L.’nin oğlu, Rus üniversitelerinden birinde okuyor ve alınan verilere göre Moskova'da faaliyet gösteren bir lojistik işi de var.

Orta vadede Kırım Tatarlarının Ukrayna'nın belirli bölgelerinde tek etnikli bir idari-bölgesel varlık oluşturmasının, ülkenin toprak bütünlüğüne ve anayasal düzenine tehdit oluşturmaya devam ettiğine dikkat edilmelidir (öncelik No. 502809). Meclis üyelerinin yıkıcı faaliyetlerini kısıtlamak için, Vesta / 7 (k.f. No. 76), Poseidon /7 (k. f. No. 11), Arslan /7 (K. F. No. 1628) ajanların ve Meclis yönetimine giren "Ç. R. A."nın vekilinin üzerinden onlara yönlendirici bir etki kullanılıyor.

Şimdi bu yönde oluşan operasyonel durumun istikrarlı ve kontrollü olduğu değerlendiriliyor. Bununla birlikte, Kırım Tatar Milli Hareketi'nin aktivistleri arasındaki ajan çalışmaları güçlendirmeli, ajanlar olarak en perspektifli olan 35 yaş altı kişilere özel dikkat gösterilmeli, gelecekte Meclisin nefret uyandıran ve çok bağımsız üyelerinin yerlerini almaları sağlanmalı. Ek olarak, M. Cemilev ve R. Çubarov'un Kırım Tatar nüfusu üzerindeki etkisinin tutarlı bir şekilde zayıflatılması ve onlar tarafından kontrol edilen gruplar arasında bir bölünme getirilmesi için çalışmaya devam edilmesi tavsiye edilir. Ukrayna Güvenlik Servisi Departmanının Herson bölgesindeki belirtilen faaliyeti, Ukrayna Güvenlik Servisi Milli Devleti Koruma Dairesi Başkanlığının direktiflerine uygun olarak yürütülmektedir.

Kırım Tatar topluluğu seçimler yaptı ve 7 yerel hücre tarafından temsil edilen (Lumanov Lenur Ismailoviç başkanlığındaki) Herson bölgesel Meclisini kurdu. Herson şehri Meclisi bölge merkezinde faaliyet göstermeye başladı (Süleymanov Ibragim Talyatoviç başkanlığında).

Herson bölgesindeki Kırım Tatar halkının Meclisi, 1957 doğumlu Süleymanov Abmecit Mambetoviç tarafından yönetiliyor. Yerel Kırım Tatar nüfusu üzerinde önemli bir etkisi yoktur. İşlevi, Herson bölgesinin Kırım Tatarlarının taraf olduğu çatışma durumlarının çözümüne indirgeniyor.

Topluluğun desteğini alan Kırım Tatar azınlığının etkili isimlerinden biri de Bekirova Gulnara Reşatovna'dır (SKP “Megera”nın çerçevesinde inceleniyor).

1961 doğumlu, Ukrayna vatandaşı, Simferopol şehrinde kayıtlı Özbekistan asıllı Kırım Tatarı, aslında Geniçesk bölgesindeki Novoalekseevka köyünde yaşıyor. Milliyetçi görüşlere bağlı ve gerekirse etnik azınlığın çıkarları için agresif bir şekilde lobicilik yapar. Ulusal pasaporta ek olarak, Rusya Federasyonu vatandaşı pasaportuna sahip, bu nedenle 2020'de Ukrayna yanlısı aktivistlerin eleştirisinin hedefi oldu. Şu anda Kırım Tatarları içinde herhangi birisiyle kavgası yok. Herson bölgesi Meclisi ve Novoalekseevsky Meclisi Lumanov Lenur Ismailoviç ve Sarıbilyalov Veyser Ferdesoviç başkanları ile periyodik olarak anlaşmazlıkları olur. Onu Kırım Tatarlarının çıkarları doğrultusunda sistematik çalışma yapmamak ve azınlığın devletten aldığı mali desteğin zayıf olmasıyla suçluyor; bu bahaneyle Bekirova G.'nin etnik toplulukla ilgili bazı girişimlerini görmezden geliyorlar. 2020 yerel seçimlerinde Halkın Hizmetkarı siyasi partisinden Geniçesk İlçe Meclisi milletvekili seçildi.

Ablyazov Nariman Rustemoviç, Kırım Tatar azınlığının yetkili bir temsilcisidir.

1973 doğumlu, Ukrayna vatandaşı, Uçkorgan bölgesi, Özbek SSC Kugai şehri asıllı; Geniçesk ilçesi Novoalekseevka köyünde kayıtlı, aslında Geniçesk şehrinde yaşıyor; özel girişimci, ilçe merkezinde bir oteller zincirinin sahibi. Aynı zamanda etkisi Novoalekseevka'ya kadar uzanmıyor; dini inançlar da dahil olmak üzere köyün büyüklerinin önemli bir kısmıyla anlaşmazlık içindedir.

Ablyazov N., Geniçesk Bölgesel Devlet İdaresi'ndeki kamu konseyine ek olarak, Geniçesk şehrinde Meclis'e, yerel dini topluluk "İslam"a, STK "Kırım Tatarları Topluluğu"na, STK "Kırım Tatarları "Cenişke" Topluluğu"na,"Yardım Vakfı "Kezdav"a (Şastlivtsevo), LLC "Genichesk-Kurort-Servis"e, tarım hizmetleri kooperatifi "Sapsan Yazlık Evi Vatandaşları Derneği"e (Geniçesk şehri) başkanlık yapıyor; bir yapı malzemeleri mağazasının sahibidir.

Ablyazov N., Türkiye Kırım Tatarları Kültür ve Yardımlaşma (Dayanışma) Derneği başkanı Mukremin Şahin ve TC'deki Kırım Tatar diasporasının diğer üyeleri ile dostane ve ticari ilişkiler sürdürmektedir.

Bölgenin etnik ortamında, Kırım Tatarlarının mevcudiyetindeki artış ve bölgedeki sosyo-politik durum üzerindeki etkisini arttırmayı amaçlayan faaliyetlerinin yeniden canlandırılması etrafındaki durum dikkat çekicidir (Herson topraklarında ulusal özerkliğin oluşumu için bir temel oluşturma perspektifi de dahil olmak üzere).

Yerel Kırım Tatar topluluğu içinde, Herson bölgesi ve Geniçesk bölgesi Kırım Tatarları Meclisi liderleri Lyumanov L. ve Sarıbilyalov V. (bir tarafta) ile Geniçesk bölgesi devlet idaresi başkan yardımcısı Bekirova G. ve söz konusu bölge Meclis milletvekili Ablyazov N. (diğer tarafta) arasında bir anlaşmazlık kaydedildi.

Müslüman çevrede, Kırım'ın kamu ablukası aktivistlerinin yıkıcı faaliyetlerinin bir sonucu olarak, Ukrayna Müslümanlarının Ruhani Yönetimi ve Kırım Müslümanlarının Ruhani Yönetimi taraftarları arasındaki ilişkiler gözle görülür şekilde daha karmaşık hale geldi. İkincisinin temsilcileri, mümkün olduğunca çok sayıda yerel Kırım Tatar topluluğunu Kırım Özerk Cumhuriyeti Müftülüğüne yeniden yönlendirerek bölgedeki konumlarını güçlendirmeye çalışıyorlar. Bu amaçla Ukrayna Müslümanlarının Ruhani Yönetimini ve İslam'ın gayri meşru akımlarını takip etmekle suçlanan lideri Şeyh Ahmed Tamim'i itibarsızlaştıracak önlemler alıyorlar. En uzlaşmaz olanı, genellikle Kiev hükümetinin himayesindekileri tanımayı reddeden ve bölgenin kendi dini liderliğini seçme niyetini ifade eden Kırım Tatar Meclisi'nin konumudur. Kırım Müslümanlarının Ruhani Yönetimi ve Kırım Tatar Milli Hareketi görevlileri, hem yeni camiler inşa ederek hem de Ukrayna Müslümanlarının Ruhani Yönetimininin Müslüman topluluklarını (sahip oldukları mülklerle birlikte) kendilerine yeniden tabi kılarak dini yapılar ağını genişletmek için çalışıyor.

Şiddet içeren organize suç gruplarıyla mücadele alanında, hem bölgesel merkezde (Herson suç çevresinin suç liderlerinden birinin yakın zamanda öldürülmesi) hem de bölgenin ilçelerinde cezai etki alanlarının bölünmesi süreçleri kaydedildi. Bu aynı zamanda, geçen yüzyılın 90'larında bölgede faaliyet gösteren ve özellikle tehlikeli suçları işlemekten önemli hapis cezalarına çarptırılan organize suç örgütünün birkaç liderinin ve aktif üyesinin yakın zamanda gözaltı yerlerinden çıkmasından da kaynaklanıyor.

En zor durum, Kırım Özerk Cumhuriyeti ile sınır komşusu olan ve buna bağlı olarak yerel suç çevrelerinin ve Kırım'dan gelen suç unsurlarının çıkarlarının kesiştiği Geniçesk bölgesinde. İki adli kovuşturma sayesinde, ilhak edilen özerklikten bir çete lideri ile bağlantısı olan organize bir grubun faaliyetlerinin durdurulması mümkün olmuştur. Önemli miktarda esrar, imha araçları ve örtülü bilgi sızdırmada kullanılan özel teknik araçlar ele geçirildi.

Jmurki operasyonun bir parçası olarak, bazı üyeleri Rusya Federasyonu'nun özel servisleri tarafından kontrol edilen Rus suç ortamının temsilcileriyle bağları olan organize bir suç grubunun olası silah bulundurma (otomatik olanlar dahil) ve şiddet içeren suçların işlenmesi hakkında bilgiler kontrol ediliyor.

Kendini savunma birimleri ve ulusal vatansever örgütleri kisvesi altında bölge topraklarında (esas olarak Geniçesk, Çaplinsky, Kalançakskiy bölgelerinde) yasadışı suç gruplarının faaliyetinden bir dizi önemli tehdit ortaya çıktı; kolluk yapılarını değiştirmeye, hükümet ve iş dünyası üzerinde baskı oluşturmaya ve yozlaşmış bağlar kurmaya çalışıyorlar.

Yılın başında, Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin ekonomik ablukasına katılanlar (öncelikle "Aydar" gönüllü taburunun savaşçıları ve Kırım Tatar kamu oluşumu "Asker" savaşçıları arasında), ilgili genel suç niteliğindeki yasadışı tezahürler yaptılar, Kırım Özerk Cumhuriyeti idari sınırını geçen vatandaşlardan maddi değerlerin alınması suretiyle fiziksel şiddet uyguladılar, ayrıca maddi değerlerin engelsiz dolaşımı için para talep ettiler. Durum, onlarda silahlarının olmasıyla daha da karmaşıklaştı. Şimdi, eylemin resmi olarak durdurulması ve yukarıdaki grupları meşrulaştırma girişimi nedeniyle, yasadışı faaliyetler azaldı.

Yukarıdakiler göz önüne alındığında, belirlenen tehditleri sınırlandırmak için aşağıdakilerin uygun olacağını düşünüyoruz:

1. Operasyonel kaynaklarla çalışma yoğunlaştırılmalı ve onlar, Ukrayna'nın anayasal düzenini tehdit eden özerk girişimler geliştiren Kırım Tatarlarını tespit etmeye odaklanmalı.

2. 35 yaş altı Kırım Tatar Milli Hareketi'nin aktif temsilcileri arasında geleceğe odaklı ajan alma çalışması güçlendirilmeli. Yeni alınan ajanlarla sistematik eğitim çalışmaları yürütülmeli.

3. Kırım Tatarlarının Ukrayna'nın demokratik makamlarına karşı sadık bir tutum oluşturmasını amaçlayan internette bilgi ve propaganda çalışmalar ve kampanya faaliyetler güçlendirilmeli.

4. Dini temelli aşırılık yanlısı tezahürleri önlemek için Kırım Özerk Cumhuriyeti Müftülüğü yönetimine gizli önleyici tedbirler uygulanmalı.

5. İstihbarat bilgilerinin toplanması ve sabotaj çalışmalarının yürütülmesi için geçici olarak işgal edilen topraklarda yaşayan Kırım Tatarları arasından istihbarata alınması amacıyla çalışmalar yoğunlaştırılmalı. Temel olarak, tarafımızca kontrol edilen bölgede yaşayan yakın akrabaları olan kişiler kullanılmalı.

Herson Bölgesi Ukrayna Güvenlik Servisi Milli Devleti Koruma Dairesi 3. Sektörü Başkan Yardımcısı, Yarbay D. Dosenko

21 Mart 20—

Sicil No 71/15/473-3685