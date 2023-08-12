Umre'ye giden Benzema'ya yoğun ilgi

Real Madrid'den El İttihad takımına rekor ücretle transfer olan Karim Benzema, umreye gitti; burada karşılaştığı ilgi karşısında ise şaşırdı.

Cezayir asıllı Fransız millî futbolcu, umre ziyaretini sosyal medyadan paylaştı.

Geçen yıl yaşadığı şantaj suçlaması nedeniyle Fransa'nın 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunda yer alamayan Benzema, Real Madrid formasıyla geçen sezon 28 gol atmıştı.

Umre ziyareti sırasında yoğun ilgiyle karşılaşan Benzema, yürümekte zorlandı.

Suudi Arabistan Profesyonel ligi el-İttihad Cidde Futbol Klübünde Forvet olan Cezayir asıllı Fransız millî futbolcu Umre ziyaretini sosyal medyadan paylaştı.

İbadeti sırasında yoğun ilgiden yürüyemeyen yıldız futbolcu, böyle görüntülendi.

Umre ziyareti yapan Karim Benzema insanlar tarafından çok kez durdurulup fotoğraf çektirildi.