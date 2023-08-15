Veli Eren Atay bulundu mu? Veli Eren'in arama çalışmalarında son durum nedir?

Veli Eren Atay bulundu mu, arama çalışmalarında son durum nedir, bir haber var mı soruları başta yakınları olmak üzere birçok kesim tarafından merakla soruluyor. İzmir'in Çeşme ilçesinde 15 Temmuz'da arkadaşlarıyla eğlenmek amacıyla gittiği yerden bir daha dönmemesi üzerine endişe verici bir durum yaşanıyor. Diş polikliniğinde çalışan 19 yaşındaki Veli Eren Atay, 15 Temmuz günü öğle saatlerinde evinden çıkarak Çeşme'ye gitmişti. Ancak o günden beri genç adamın nerede olduğu bilinmiyor.

48 yaşındaki Marangoz Mehmet Atay ile 45 yaşındaki esnaf Ebru Atay çiftinin oğlu olan Veli Eren Atay, arkadaşlarıyla buluşmak için 15 Temmuz tarihinde Karşıyaka'daki evinden ayrıldı ve Çeşme'ye doğru yola çıktı. Aynı günün akşamında ise Alaçatı'daki bir eğlence kulübüne giden Veli Eren Atay, saat 02.30 civarında arkadaşlarıyla mekandan ayrıldı.

VELİ EREN ATAY BULUNDU MU?

Ancak burada ortaya çıkan en büyük gizem, genç adamın bir daha haber alınamamış olması. Atay'ın mekandan ayrıldıktan sonra kaybolması ailesini ve arkadaşlarını büyük bir endişeye sevk etti. Annesiyle en son 16 Temmuz saat 01.00'de telefonla konuştuğu öğrenilen Atay'ın, "Çeşme'de çok eğlendik, merak etmeyin" dediği belirtildi.

Oğullarının 28 gündür haber alınamaması üzerine Ebru-Mehmet Atay çifti, Çeşme Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Ancak şu ana kadar genç adamın izine rastlanamadı.

Bu kaygı verici durum karşısında, sanat dünyasından da destek geldi. Ünlü isimler Gülben Ergen, Deniz Seki, Ece Erken, Ezgi Mola, Asrın Tuncer, Tamer Acar, İrfan Kangı, Seren Serengil, Yeşim Salkım ve Bergüzar Korel gibi isimler, Veli Eren Atay'ın fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak genç gencin bulunabilmesi için duyarlılık çağrısı yaptılar.

Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genç adamın izini sürmeye devam ederken, ailesi ve sanat dünyasından gelen destek mesajları, Veli Eren Atay'ın bulunması için umutların sürmesini sağlıyor.