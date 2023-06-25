Vuslat Derneği kimin? Vuslat Derneği güvenilir mi?

Vuslat Derneği kimin, güvenilir mi soruları bu aralar merakla soruluyor.

Kurban bağışı yapmak isteyen vatandaşlar, bağışlarını verecekleri dernekleri merakla araştırıyor.

VUSLAT DERNEĞİ KİMİN?

Vuslat Derneği, 2002 yılında Erzurum'da faaliyete başlayarak mazlum coğrafyalarda çalışmalara devam etmektedir. Genel merkezi 2012 yılından bu yana İstanbul'da bulunan dernek, şu anda hizmetlerinin 20. yılını kutlamaktadır.

2022 yılı başında yeni kurumsal kimliğini ve logosunu tanıtan Vuslat Derneği, "Kavuşmak Ne Güzel" sloganıyla Türkiye'de ve yurt dışında çalışmalarını sürdürmektedir.

Vuslat Derneği, mazlum coğrafyalara ulaşmak için yurt içinde ve yurt dışında birçok proje yürütmektedir. Özellikle yurt içinde gerçekleştirdiği ilim ve yardım çalışmalarıyla tanınan dernek, Erzurum'da bulunan İslami İlimler Akademisi Dev Külliye projesiyle her yıl yüzlerce hafız yetiştirmektedir.

Türkiye'nin en büyük İslami İlimler Akademisi olan Erzurum Dev Külliye'nin inşası devam etmektedir. Şu anda 500 hafızlık talebenin eğitim gördüğü bu büyük kompleks, tamamlandığında 130 bin metrekare kapalı alana ve çeşitli sosyal alanlara sahip olarak 5 bin talebeye hafızlık ve İslami ilimler eğitimi verecektir. Bu projenin tamamlanmasında bağışçıların desteği önemli bir rol oynamaktadır.

Vuslat Derneği, yetiştirdiği hafızların bilgilerini ve gelişimini bağışçılarıyla paylaşmaktadır. Ayrıca, hem hafız hem doktor, hem hafız hem öğretmen, hem hafız hem mühendis gibi alanlarda yetişecek bilinçli nesiller için çalışmalarını sürdürmektedir.

Yurt dışında da birçok projeye devam eden Vuslat Derneği, Ümmet Sofraları, Kardeş Medrese Projeleri, Camii Projeleri, Asya ve Afrika'da Su Kuyusu projeleri, Kur'an dağıtımları ve Acil İnsani Yardımlar gibi faaliyetler yürütmektedir.

Kurulduğu günden bu yana Asya ve Afrika'nın farklı ülkelerinde 7110 su kuyusu açan Vuslat Derneği, binlerce mazlumun su ihtiyacını karşılamaktadır. Ayrıca, Afrika'da Kur'an-ı Kerim dağıtımı, Ramazan ayında fitre ve zekat yardımları, çocuklara bayramlık ve yetim giydirme gibi projelerle ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaktadır.

Vuslat Derneği'nin faaliyetleri ve maliyetleri İçişleri Bakanlığı ve İlgili Dernekler Müdürlüğü tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. Dernek, şeffaflık ilkesine önem vererek bağımsız denetim kuruluşları tarafından da düzenli olarak denetlenmektedir. Denetim raporları derneğin web sitesinde paylaşılmakta ve bağışçılarla şeffaf bir iletişim sağlanmaktadır.

Vuslat Derneği, kamuoyu ve basın tarafından ilgiyle takip edilen bir dernektir. Yerel ve ulusal medyada birçok haber ve TV programında faaliyetleri yer almıştır. Dernek, özgün projelerine yer verilen ana haber bültenleri ve basın bültenlerinde de sıkça yer almaktadır. Türkiye ve yurt dışında çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir.