Yeni bakanlar belli oldu mu? Yeni kabinede kim var, yeni bakanlar kim?

Yeni bakanlar belli oldu mu, yeni kabinede kim var, yeni bakanlar kimler olacak soruları merakla soruluyor.

seçim sonrasında gözler kurulacak yeni kabineye çevrildi. Mevcut kabinedeki bütün bakanların milletvekili olması nedeniyle bütün bakanların değişeceği kesinleşmiş oldu. Bu nedenle yeni bakanların kimler olacağı kamuoyunda merak ediliyor.

YENİ BAKANLAR BELLİ OLDU MU, YENİ BAKANLAR KİM?

Kabine ne zaman açıklanacak sorusu, seçim sonrası odak noktası oldu. YSK'nın açıkladığı kesin olmayan veriler çerçevesinde Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık %52'lik bir oy ile 13. Cumhurbaşkanı seçildi. Geçtiğimiz aylarda kabinede değişiklik sinyali veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki süreçte yeni kabine için açıklamada bulunacak. Peki, yeni kabine ne zaman belli olacak? İşte, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan yeni kabineye yönelik önemli sözler

"İsim kompozisyonu her şekilde olabilir. Yeni millette karşılığı olan, Türkiye Yüzyılı'na yakışır genç dinamik bir Kabine kuracağını Cumhurbaşkanımız söylemişti. Şimşek bu sürece makamdan ayrı her zaman destek vereceğini söyledi. Önümüzdeki günlerde daha da şekillenir. Kabine de olur olmaz ama Mehmet Bey bizim ekonomi politikalarımıza katkı vermeye devam edecek."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik yeni kabine ile ilgili, "YSK milletvekilliği kesin sonuçlarını açıkladı. 3 gün içinde yemin olacak. Cumhurbaşkanlığı kesin sonuçlarını da beklememiz gerekiyor. Yemin töreni ve kabine ondan sonra belirlenecek. Birçok devlet başkanı gelmek istiyor. Liste şekilleniyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabineyi cumartesi günü açıklaması beklenirken, kulis haberine göre; kabinenin tamamen değişeceği söyleniyor.

Hande Fırat'ın moderatörlüğünde CNN Türk ekranlarında yayınlanan Gece Görüşü programında, yeni kabinede yer alacak sürpriz isimler tartışılırken konuklardan gazeteci Melik Yiğitel kulis bilgilerini aktardı. Yiğitel, "Bana gelen bilgiye göre Mehmet Şimşek kabine kesin yer alacak. Necdet Ünivar'ın Sağlık Bakanlığı için düşünülebileceği söyleniyor. İbrahim Kalın'ın kabinede olabileceği söyleniyor. Ticaret Bakanlığı'nda iş dünyasından gelen bir ismin tercih edilebileceği söyleniyor. Meslek odaları ilişkisi iyi olan bir ismin tercih edilebileceği söyleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı için Fatih Şahin'in ismi öne çıkıyor. Kabine'den sonra yerel Seçim çalışması olacak. Cumhurbaşkanı bakanları sahaya indirecek." diye konuştu.

Yeni kabinenin TBMM'de gerçekleşecek olan yemin töreninin ardından açıklanabileceği öngörülüyor.

MEVCUT BAKANLAR KİM?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, YSK'nın kesin sonuçları açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin edeceğini ve hükümeti açıklayacağını söyledi.

Buna göre; Yeni kabinenin 1 Haziran'da açıklanacak olan kesim seçim sonuçları sonrasında belirlenmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat OKTAY

Adalet Bakanı: Bekir BOZDAĞ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Derya YANIK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat BİLGİN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Murat KURUM

Dışişleri Bakanı: Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih DÖNMEZ

Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet M. KASAPOĞLU

Hazine ve Maliye Bakanı: Dr. Nureddin NEBATİ

İçişleri Bakanı: Süleyman SOYLU

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri ERSOY

Millî Eğitim Bakanı: Mahmut ÖZER

Millî Savunma Bakanı: Hulusi AKAR

Sağlık Bakanı: Fahrettin KOCA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa VARANK

Tarım ve Orman Bakanı: Vahit KİRİŞCİ

Ticaret Bakanı: Mehmet MUŞ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Adil KARAİSMAİLOĞLU