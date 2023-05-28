Yenilgi sonrası Millet İttifakı'ndan ilk açıklamalar

Seçimi kaybeden Millet İttifakı liderlerinden ilk açıklamalar geldi.

İlk açıklamayı aday olup seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Sonrasında ise Akşener kameraların karşısına geçti.

KEMAL KILIÇDAROĞLU

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunun Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasından sonra gözlerin çevrildiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde basının karşısına çıkarak açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satırbaşları;

Evlatlarımız işsiz güçsüz. Onların sizin hakkınızı yemesine izin veremezdim.

Hakkari'den Edirne'ye Sinop'tan Hatay'a hepimiz bir aileyiz.

Her gün her şeye zam gelirken halkımın belinin bükülmesine gönlüm razı gelmezdi.

Devletin tüm imkanları bir adamın ayaklarının altına serildi. Bu yaratılmak istenen korku iklimine mücadele eden Millet İttifakının seçmenlerine ve sandıklara sahip çıkan hala sahip çıkmaya çalışan herkese teşekkür ederim.

MERAL AKŞENER

Meral Akşener ise yenilgi sonrasında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı zaferi nedeniyle tebrik etti.

Akşener, milletin kendilerine gerekli mesajı verdiğini belirterek, yarından itibaren yeniden başlayacaklarını söyledi.

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