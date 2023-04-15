Yeşil Sol Parti genel başkanı kim? Nereli, kaç yaşında?

Yeşil Sol Parti Genel Başkanı kim? Partinin başında şu anda kim bulunuyor, kim ve ne zaman kurdu? Bu ve benzeri birçok soru son günlerde merakla soruluyor.

Yeşil Sol Parti, HDP'nin seçimlere kendi adıyla girmeyeceğini açıklamasıyla gündem olmuştu.

Partinin daha önce adı pek duyulmamıştı. HDP'nin eski genel başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevinden attığı bir Twitter mesajında Yeşil Sol Parti'yi işaret etmişti.

HDP yönetimi de bir süre sonra yaptığı açıklamada Yeşil Sol Parti çatısı altında seçime gidileceğini duyurmuştu. Partinin bu şekilde bir karar almasına neden olan konu ise HDP hakkında Anayasa Mahkemesi'nde devam eden kapatılma davasıydı. Peki, Yeşil Sol Parti Genel Başkanı kim?

YEŞİL SOL GENEL BAŞKANI KİM?

Yeşil Sol Parti'nin tam adı aslında Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'dir. Eşitlik ve Demokrasi Partisi ile Yeşiller Partisi'nin birleşmesiyle kuruldu.

Parti, 25 Kasım 2012 tarihinde kuruldu. Simgesi bilge ağacı, güneş ve insan biçiminden oluşmaktadır.

Partinin genel başkanı aslında yok. Partinin eş sözcüleri var. Eş sözcüleri Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın'dır.

2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi'nde Selahattin Demirtaş'ı desteklemişti.

Haziran 2015 genel seçimlerinde HDP'yi desteklemişlerdi.

İBRAHİM AKIN KİMDİR?

24 Mart 2023 tarihinde alınan karar üzerine Halkların Demokratik Partisi, Emekçi Hareket Partisi ve Toplumsal Özgürlük Partisi 2023 genel seçimlerine Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi listelerinden girme kararı aldı.

Yeşil Sol Parti Genel Başkanı kim

6 Nisan 2023 tarihinde Emek Partisi de genel seçimlere Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi listelerinden girme kararı aldı.

Yeşil Sol Parti Genel Başkanı daha doğrusu eş sözcüsü İbrahim Akın'dır. Peki, İbrahim Akın kimdir?

Yeşil Sol Parti Genel Başkanı İbrahim Akın kimdir? İbrahim Akın, 1969 yılında Uşak'ta dünyaya geldi.

İbrahim Akın, İzmir'de yaşayan ve emekli bir lise mezunu olan bir baba olarak tanımlanabilir.

12 Eylül darbe sürecinde ağır yaralı olarak gözaltına alındı ve 7 yıl boyunca cezaevinde kaldı.

Sonrasında Uşak'ta kısa bir süre yaşadı ve İnsan Hakları Derneği'nin kurulmasına öncülük etti.

İzmir'e yerleştikten sonra, toplumsal çalışmalara katıldı ve bazı vakıfların kurucusu oldu.

Ayrıca, siyasi arenada aktif bir rol oynadı ve Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi gibi çeşitli partilerin kurucu üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri arasında yer aldı.

HDK'nin genel meclis üyeliği yaptı ve HDP İzmir 2. bölge milletvekili adayı olarak da görev yaptı.

Son olarak, Yeşil Sol Parti'nin Eş Sözcülüğüne seçildi.