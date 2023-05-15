Yurt dışı seçim sonuçları ne durumda?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışında kullanılan oyların sonuçları geliyor. An itibarıyla Cumhurbaşkanı seçiminde ilk sırada Recep Tayyip Erdoğan, ikinci sırada Kemal Kılıçdaroğlu yer alıyor. Milletvekili Genel Seçiminde ise ilk sırada Cumhur İttifakı, ikinci sırada ise Millet İttifakı bulunuyor.



Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri tamamlandı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler için 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu.

Söz konusu sandıklardan sonuçlar ulaşmaya başladı.

Cumhurbaşkanıseçimi için yurt dışı oylarında son durum şu şekilde:

Toplam sandık: 9.593

Açılan sandık: 3.071 (%32,01)

Recep Tayyip Erdoğan:%56,18

Kemal Kılıçdaroğlu: %40,32

Sinan Oğan: %2,23

Muharrem İnce: %1,27

YURT DIŞI MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

Milletvekiligenel seçimi için yurt dışı oylarında son durum şu şekilde:

Toplam sandık: 9.593

Açılan sandık: 2.762 (%28,79)

Cumhur İttifakı: %55,35

Millet İttifakı: %29,19

Ata İttifakı: %1,34

Emek ve Özgürlük İttifakı: %11,20

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0,24

(Seçim sonuçları verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır)