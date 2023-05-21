Yurt dışında oy kullanımı yeni bir rekora gidiyor
Yurt dışında oy kullanan vatandaşlar yeni bir rekora doğru gidiyor. Sadece ilk gün yaklaşık 500 bin seçmen oy kullandı.
Gündem 21.05.2023, 11:09 21.05.2023, 11:12
Yurt dışındaki seçmenlerden 471 bin 734'ü, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için oy verdi.
Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, şu ana kadar yurt dışındaki seçmenlerden 452 bin 257'si yurt dışı temsilciliklerde, 19 bin 477'si gümrük kapılarında olmak üzere toplam 471 bin 734'ü oy kullandı.
Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'a, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.
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