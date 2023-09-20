Zafer Koçak kimdir, nerelidir, ne ile suçlanıyor?

Zafer Koçak'ın kim ve nereli olduğu soruları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün başlattığı operasyonların son halkasıyla ilgili haberlerin gelmesiyle birlikte merakla soruluyor.

ZAFER KOÇAK KİMDİR?

Aslen Erzurumlu olan Zafer Koçak, 10 yıl önce de tefecilik, çetecilik gibi suçlardan gözaltın alınmış 11 yıl hapse mahkum edilmişti. Koçak'ın daha sonra nasıl serbest bırakıldığı ise henüz bilinmiyor.

Zafer Koçak, organize suç örgütü lideri olarak biliniyor. Arananlar arasında bulunan Koçak, Antalya'da yakalandı.

'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Ruhsatsız ateşli silah bulundurma', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Silahla tehdit', 'Kasten yaralama', 'Hakaret', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'Mala zarar verme', 'Tefecilik' ve 'Suç delillerini gizleme, değiştirme veya yok etme' suçları kapsamında çok sayıda suç kaydı bulunan, ayrıca 8 dosyadan 3 yıldır aranan silahlı suç örgütü lideri Zafer Koçak'ın, Alanya'da olduğunu belirleyen ekipler harekete geçti.

Hakkında 19 yıl 1 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası da olan Zafer Koçak, Alanya'da KOM ve Özel Harekat şube müdürlükleri görevlilerinin operasyonuyla gizlendiği ikamette yakalandı.

Şüphelinin yakalandığı yerdeki aramada 9 milimetre çaplı 1 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 1 şarjör ve 9 milimetre çaplı 56 mermi ve 2 çift sahte plaka ele geçirildi.

Gözaltına alınan Koçak, emniyet müdürlüğüne götürüldü.