İşte madde madde sözleşmeli personelin izin hakları

Yaşar Süngü

Bakanlar Kurulu kararıyla, binlerce sözleşmeli personele doğum ve mazeret izinlerine ilişkin yeni imkanlar tanındı. Sözleşmeli personel ile kadrolu personelin izin hakları eşitlendi. Sözleşmeli personelin yıllık izinleri, doğum izni, süt izni güncellendi.

Sözleşmeli personele ödenecek ücretin tespitinde sadece kurumunda aynı pozisyonda geçen hizmet sürelerinin esas alınması yerine bütün kamu kurum ve kuruluşlarında aynı kadro veya pozisyon unvanlarında geçen hizmet sürelerinin dikkate alınması sağlandı.

İşte sözleşmelilerin hakları

100 binlerce çalışanı ilgilendiren sözleşmelilere yönelik yeni hakları madde madde şöyle sıralanıyor;

1-Pilot unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerin ücretlerinin tespitine esas hizmet sürelerine özel sektörde pilot olarak çalıştıkları sürelerin de dahil edilmesine imkan tanındı.

Doğum izinleri 10 güne çıkarıldı

2-Sözleşmeli personele verilecek doğum izinleri memurlarla aynı düzeye getirildi.

3-Mevcut durumda ilk altı aylık sürede 1,5 saat olarak uygulanan süt izni 3 saate çıkarıldı.

4-Sözleşmeli personele eşinin doğumu sebebiyle verilen 2 günlük izin süresi 10 güne çıkarıldı.

Babalık ve ölüm izni

5-İki gün olan babalık izni 10 gün; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için üç gün olan ölüm izni 7 güne çıkarıldı.

Daha önce böyle bir hakkı bulunmayan sözleşmeli personelin diğer hallerdeki mazeret izni süresi de memurlar gibi 10 gün olarak düzenlendi.

Yine daha önce sözleşmeli personel için bulunmayan bir hak olarak 8 haftaya kadar evlat edinme izni getirildi.

Mazeret izni 10 gün

6-Sözleşmeli personele ilave 10 güne kadar mazeret izni verilmesine imkan tanındı.

7-Evlat edinmesi durumunda sözleşmeli personelin 8 hafta süreyle izin kullanmasına olanak sağlandı.

Hasta yakınlarına refakat izni 3 ay

8-Sözleşmeli personele bakmakla yükümlü olduğu yakınlarına refakat etmesi ihtiyacının ortaya çıkması halinde 3 aya kadar ücretli izin hakkı verildi.

Gece vardiyası isteğe bağlı

9-Hamile ve engelli sözleşmeli personele gece nöbeti ve vardiyası görevi verilebilmesi ilgilinin isteğine bağlı hale getirildi.

Evlat edinme hakkı iade edildi

10-Evlat edinmesi nedeniyle sözleşmesini feshetmek zorunda kalan sözleşmeli personele yeniden göreve dönüş imkanı da sağlandı. Evlat edinmesi durumunda sözleşmeli personelin 8 hafta süreyle izin kullanmasına olanak sağlandı.

11-"Aile sosyal destek personeli" ve "orman muhafaza memuru" unvanlı personelin sözleşmeli statüde çalıştırılmasına imkan tanındı.

10 yıla kadar 20 gün ücretli izin hakkı

12-Hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verildi.

13-İlk defa atanan ve daha önce hiç kamu hizmeti bulunmayan bir kişi ancak bir yıl çalıştıktan sonra yıllık izin hak edecek. Atanan kişi, ilk yıl, yıllık izin kullanamayacak.

14-Ancak 4/B'li olarak atanan kişinin daha önce kamu hizmeti varsa, bu durumda yıllık izne hak kazanacak.

15-4/B'li olarak çalışmadan önce özel sektörde SSK'lı veya Bağ-Kur'lu olarak çalışılan süreler de yıllık izinin süresinin tespitinde dikkate alınacak.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2018, 19:35