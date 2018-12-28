Hac kura sonuçları açıklandı!

Hac kura çekimleri açıklanmaya başladı. Kat sayılı kura sistemi ile belirlenen listede 80 bin kişinin adı var. 2019 yılında gitmeye hak kazanan hac adaylarına 23.00'da beklenen açıklama erkene alındı. 2019'da hac kurasını kazanan 80 bin kişiye kazandıkları haberi mesaj olarak gönderildi.

Hac kura sonuçlarını öğrenmek isteyenler Diyanet'in sayfasında yer alan 2019 Yılı Hac Kura ve Durum Sorgulama Ekranı'nındaki bu linkten kuraya giren adaylar bu linkten öğrenebiliyor: http://hac.gov.tr/HacKuraSonuc/

Türkiye'nin gelecek yıllar için 100 bin kişilik istek talebi var. Bu yılın en yaşlı adayı 114 yaşında. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Hac kurası çekim töreninde konuştu ve adaletli kura sisteminin uygulandığını söyledi.

2 milyondan fazla kişinin beklediği Hac Kura sonuçları bugün açıklandı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş törende yaptığı konuşmada Türklerin bir numara olduğunu söyledi ve tüm hacılara teşekkür etti. Ayrıca hac kurasında ismi çıkmayanların da üzülmemeleri ve niyetlerini isyanla bozmamalarını öğütledi.

Ayrıca önemli bir nokta daha var. O da kesin kayıt tarihleri… Belirlenen kesin kayıt tarihleri arasında işlem yapmayanlar kazanılmış haklarını kaybedecek. Ve yedek listeler bu gibi durumlarda devreye girecek.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2018, 22:08