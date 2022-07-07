Hacı adayları Arafat'a ulaştı

Aralarında Türklerin de bulunduğu hacı adaylarının bir kısmı bugün saat 16.30'dan itibaren kafileler halinde Mekke'ye 25 kilometre mesafedeki Arafat'a hareket etti. İlk kafiledeki hacı adaylarını taşıyan araçlar, Arafat'a geldi.

Otobüslerle izin verilen bölgelere kadar ulaşımları sağlanan hacı adayları, burada kafile başkanları ve görevlilerince konaklayacakları çadırlara yerleştirildi.