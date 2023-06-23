İlk "Minik hacı" kafilesi Mekke'de

Diyanet İşleri Başkanlığı, aileleriyle birlikte hacca gelen çocuklardan 24 kişiyi aileleriyle bir kafilede topladı. Bu yıl ilk kez oluşturulan özel kafile 12’si kız çocuk, 12’si de erkek çocuk ve aileleriyle birlikte toplam 61 kişiden oluşuyor. Türkiye’nin değişik bölgelerinden İstanbul’da toplanan kafile, 15 Haziran’da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Medine’ye uçtu. Medine’de birkaç gün kaldıktan sonra 3 gün önce Mekke’ye vardı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Darul Hadi Otel’de aileleriyle birlikte kalan çocukları dün ziyaret etti. Çocuklara özel oluşturulan oyun ve eğitim alanında gerçekleşen ziyarette Erbaş, çocuklara gül ve çeşitli hediyeler verdi. Çocuklarla sohbet eden Erbaş, telbiye ve salavat getirmelerine eşlik etti ve onların okuduğu ilahi ve tekerlemeleri dinledi. Erbaş, aileleriyle birlikte bu yaşta hacı olacak çocukların güzel anılarla evlerine döneceklerini söyledi. Abdülgani Yaşaroğlu’nun başkanlık ettiği çocuklu kafileye, Şehmus Kaya ve Tekin Kolkıran ile iki de kreş hocası eşlik ediyor. Kutsal topraklarda 32 gün geçirecek miniklerin hacı olarak Türkiye’ye dönüş tarihi ise 16 Temmuz.

Çocukların dilinden...

Ravza Çekli: Ankara’dan geldik. Medine’den de buraya iki gün önce geldik. İlk kez geldim ve çok heyecanlıyım. Kabe’ye ve Peygamber Efendimiz’in kaldığı mağaraya gittik. Yeni geldiğimiz için fazla bir yeri görmedik daha. Kabe’yi görmek çok güzel. Heyecanlandım ve biraz da duygulandım. Çok güzel bir şey. Allah herkese gelmeyi nasip etsin. Buralarda dolaşınca, Peygamber Efendimiz’in nasıl bir hayat yaşadığını aklımdan geçirdim. Ne kadar zor bir hayat yaşadığını anlamaya çalıştım. Biz bir ayakkabımız kötü diye üzülürken, O hiç bunlara aldırış etmemiş ve morali bozulmamış. Bir de buranın neden bu kadar sıcak olduğunu düşünüyorum.

Ahmet Furkan Deniz: Kayseri’den annem ve babamla birlikte geldim. 13 yaşındayım ve ilk kez kutsal topraklara geldiğim için mutluyum. İhrama girip Kabe’yi ziyaret ettim. Çok heyecanlandım ve güzel duygular yaşadım. Kabe’nin karşısında dua ettim, sağlık sıhhat ve afiyet diledim. Safa ve Merve arasında gidip gelirken dualar okuduk.

Ömer Eymen Arslan: İstanbul’dan geldim. Kardeşim, annem, babam, dedem, anneannem ve dayım birlikte buradayız. Kabe’yi dolaştık, hatta onu elledim. Hazreti İsmail makamını da yakından gördüm. Sa’y de yaptık. Işıklı yerlerde koşuyormuşuz ve ben de koştum. Daha sonra Sevr Dağı ve mağarasını gördüm. Biraz yoruldum ama yine gelmek isterim.

Bu yıl hac ibadetini yerine getirmek için ülkemizden kutsal topraklara gelen hacıların en yaşlısı 99 yaşında bir kadın. En küçük hacı adayı ise 2 aylık bir bebek. Son kafilenin yola çıkmasıyla hacı adaylarının kutsal topraklara intikali tamamlanmış olacak. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, özel izinle verilen 5 bin ek kontenjanla birlikte bu yıl Türkiye’den yaklaşık 90 bin kişinin hac vizesi aldığını söyledi. İlk kafilenin 30 Mayıs’ta yola çıktığını belirten Erbaş, Türkiye’den yola çıkacak son kafilelerle birlikte yaklaşık 90 bin hacı adayının Suudi Arabistan’a varmış olacağını anlattı. Suudi Arabistan’ın pandemi döneminde uyguladığı 65 yaş sınırı sebebiyle 33 bin Türk vatandaşının bölgeye gelemediğini anlatan Erbaş, halkın yoğun talebini karşılamak için kuradan başka çarelerinin bulunmadığını söyledi.

Kafilede kadın ağırlığı

Bu yılki hacı adaylarının yüzde 54’ünün kadın, yüzde 46’sının ise erkeklerden oluştuğunu ifade eden Erbaş, “Bu sene hacca gelen vatandaşlarımızın yaş ortalaması 62. En yaşlı hacı adayımız 99 yaşında bir teyzemiz. En küçük hacı adayımız ise henüz 2 aylık bir yavrumuz. Bu sene çocuklardan bir grup da oluşturduk. Çocuk hacı grubumuz var” dedi. 73 kişilik özel irşat görevlisinin yer aldığını anlatan Erbaş, “416 kafile başkanı ve 1767 din görevlisi hocamızla irşad faaliyeti yürütüyoruz. Toplam 4 bin 100 kişilik bir ekiple Mekke’de ve Medine’de hacılarımıza hizmet ediyoruz. Söz konusu ekibimiz içerisinde sağlık alanında hizmet veren 390 kişilik bir sağlık ekibi de var” diye konuştu. Erbaş, şu ana kadar hac için kutsal topraklarda bulunan 14 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisini de paylaştı.