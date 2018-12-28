Kuralar çekiliyor bu yılın hacı adayları bu gece belli olacak

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yıl Hacca gidebilecek olanların belirleneceği kur işlemi başladı.

İslamın 5 şartından biri olan hacca gitmek vazifesini yerine getirmek isteyen adaylar bugün çekilecek hac kuraları öncesinde listelerde isimlerini görmenin hayalini kuruyor.

2019 yılında kutsal topraklara gitme hakkını elde edip edemediklerini sorgulamak isteyen kişiler saat 23:00’ten itibaren “hac.gov.tr” adresinden sorgulama yapabilecek.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2018, 15:30