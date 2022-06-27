Kuzey Makedonya ilk hac kafilesini yolcu etti

Uluslararası Üsküp Havalimanı'ndan kalkan uçakla 180 hacı adayından oluşan ilk kafile kutsal topraklara hareket etti.

Hacı adayları, Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Şakir Fetahu ile yakınları tarafından dualarla uğurlandı.

Fetahu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kafilede 180 hacı adayının bulunduğunu ve her şeyin planladıkları şekilde yürüdüğünü ifade etti.

Hacı adaylarının birkaç grup halinde Suudi Arabistan'a yolculuk edeceklerini, diğer grupların 29 ve 30 Haziran'da yola çıkacaklarını söyleyen Fetahu, şöyle devam etti:

"Hacıları bir kez daha selamlamak için buraya, havaalanına kadar geldim, hatta uçağın içine kadar girdim. Allah'tan kendilerine hayırlı yolculuklar, sağlık ve hac ibadetinin tüm şartlarını başarıyla yerine getirmeleri için sarsılmaz irade ve güçlü iman sağlamasını diliyorum. İnşallah kabul olunmuş bir hac ibadetiyle geri dönerler."

Bu yıl Kuzey Makedonya'dan toplam 919 hacı adayının kutsal topraklara gideceğini belirten Fetahu, bu yıl hacca gidemeyenlerin gelecek yıl bu ibadeti yerine getirmelerini temenni etti.

Hacı adayı 60 yaşındaki Ahmet Zendeli, hac hazırlıklarından memnun olduğunu dile getirerek "Allah, iki yıl önce (salgın sebebiyle) bloke olan haccı nasip ettiği için mutluyuz. Allah, haccımızı kabul eylesin, sağlık sıhhatle geri dönmeyi ve geride kalan ailemizi sağlıklı bir şekilde bulmayı nasip eylesin." diye konuştu.

Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanlığından alınan bilgiye göre, Kuzey Makedonyalı hacılar 21, 22 ve 25 Temmuz'da birkaç grup halinde ülkeye geri dönecek.