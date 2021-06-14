Suudi Arabistan'dan kadın hacı adayları için yeni karar

Suudi Arabistan hacca ve umreye katılacak kadınların yanlarında erkek mahremlerinin bulunması mecburiyetinin kaldırıldığını açıkladı. Karar öncesinde yanında erkek mahremi bulunmayan kadınlar hac ve umre seyahati için kabul edilmiyordu.

Hanefi, Maliki ve Hanbeli mezheplerinde kadınlar erkek mahremi olmaksızın uzun sefere çıkamama kuralı gereği yanlarında erkek mahremleri olmaksızın hacca ve umreye de gidemiyorlar. Şafii mezhebinde ise kadınlar erkek mahremleri olmaksızın güvenilir bir kadın topluluğuyla hacca ve umreye gidebiliyorlar.

Yönetim, karar değişikliğini bir ictihaddan diğer ictihada geçme olarak açıklasa da bu karar değişikliği veliaht Muhammed bin Selman'ın değişim politikalarının bir parçası olarak görülüyor.

Son yıllarda bu gibi değişikliklerin ilmi çalışmalar sonucunda değil ülkenin sosyal yapısını değiştirmeye yönelik siyasi kararlarla gerçekleştirildiğine dikkat çekiliyor.

Kaynak: Yeni Akit