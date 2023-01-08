Suudi Arabistan'dan kadınlar için hac kararı
Suudi Arabistan, kadınlara mahrem olmadan haccetme imkanı tanıdı.
Hac 08.01.2023, 21:33
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakan Yardımcısı Abdulfettah Meşat, bu yıl kadınların yanlarında mahremi olmadan hac yapabileceğini açıkladı.
Meşat, Suudi Arabistan merkezli El-İhbariye televizyonuna yaptığı açıklamada, bu yıl hac ibadetinde kadınların yanlarında mahrem bulundurma şartının kaldırıldığını ancak kadınlardan oluşan bir kafile içinde olmaları gerektiğini söyledi.
Suudi Arabistan daha önce kadınların yanlarında mahremi olmadan hac veya umre ibadetini yerine getirmesine izin vermiyordu.
Kaynak: AA
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