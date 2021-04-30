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Hafızalara kazınmış efsane cep telefonları
GENEL
30.04.2021, 09:38
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Bu fotoğraflar sizi kısa bir süreliğine de olsa geçmiş günlerinize götürebilir. Efsane cep telefonları deyince birçoğumuzun aklına ilk kullandığımız telefon geliyor.
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#Turgut Özal
#corona virüsü
#24 saat
#fildişi sahili
#emine erdoğan
#uygur türkleri
#Cemal Kaşıkçı
#papa francis
#koronavirüs
#mescidi aksa
#yürüyüş
#Mersin
#Ayasofya Camii
#Yeni Zelanda
#cuma namazı
#Türk bayrağı
#yabancı öğrenci
#İmran Han
#Kasım Süleymani