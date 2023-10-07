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Hamas-İsrail çatışmasından son görüntüler
GENEL
07.10.2023, 14:34
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Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalardan görüntüler...
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#2
#1
#Mardin
#Kudüs
#Batı Şeria
#koronavirüs
#corona virüsü
#rusya
#Can Kaybı
#Mahmud Abbas
#nijerya
#sri lanka
#Erdoğan
#Sırbistan
#Birleşik Arap Emirlikleri
#gösteri
#terör örgütü
#kuveyt
#Uzay
#3
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