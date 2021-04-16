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Hangi coğrafyalarda Türk dili konuşuluyor?
GENEL
16.04.2021, 12:23
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Azerbaycan,
Azerbaycan’da Konuşulan Diller arasında bulunan Azerice ülkenin anadilidir. Ülke nüfusunun yaklaşık %93’ü Azerice konuşmaktadır. Ülkede yaşayan insanlar ikinci yabancı dil olarak genellikle Türkçe ve Türkmenceyle ilgilenmektedirler.
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#koronavirüs
#kırım
#Kudüs
#Muğla
#aile
#Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar
#ABD Savunma Bakanlığı
#Obama
#ABD
#revize
#cihan karaman
#Mladenov
#Van PKK operasyonu
#masaj salonu
#komünist
#tanja erichsen
#Lübnan
#Hollandada hükümet
#ülke