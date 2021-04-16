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Hangi coğrafyalarda Türk dili konuşuluyor?

GENEL 16.04.2021, 12:23
Hangi coğrafyalarda Türk dili konuşuluyor?
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Azerbaycan,

Azerbaycan’da Konuşulan Diller arasında bulunan Azerice ülkenin anadilidir. Ülke nüfusunun yaklaşık %93’ü Azerice konuşmaktadır. Ülkede yaşayan insanlar ikinci yabancı dil olarak genellikle Türkçe ve Türkmenceyle ilgilenmektedirler.