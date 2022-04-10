3 bölgede fırtına bekleniyor

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'de rüzgarın, batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Karadeniz'in batısında salı günü sabah saatlerinde, doğusunda ise akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ege Denizi'nde rüzgarın, yarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, salı günü ilk saatlerden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Batı Akdeniz'de ise rüzgarın yarın batı ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, salı günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) eseceği tahmin edilirken, fırtınanın, salı günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.