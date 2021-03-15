4 bölgede fırtına bekliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarılara göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda beklenen kuvvetli rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden, fırtına ve yer yer kısa süreli tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz'de yarın sabah saatlerinden itibaren beklenen güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli rüzgarın, fırtına ve yer yer kısa süreli tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yarın karla karışık yağmur ve kar etkili olacak

Öte yandan yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar, Kütahya ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Yağışların, Osmaniye çevreleri, Antalya'nın doğu, Adana'nın kuzey kesimleri ile Hatay kıyılarında kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı öngörülüyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

AA