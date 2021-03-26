4 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalacağı bölgede, rüzgar, güney ve güneybatıdan kuvvetli, zaman zaman çok kuvvetli, Van Gölü'nde ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklık Van ve Hakkari'de 6, Muş'ta 4, Bitlis'te 1 derece tahmin ediliyor.

Van'ın güneyi ile Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara ve yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli dik yamaçlarda çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.