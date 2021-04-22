5 günlük hava durumu tahmini: Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahmini hava durumu raporuna göre, Perşembe günü İç Anadolu, Karadeniz'in iç bölgeleri, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda sağanak yağış bekleniyor.

CUMA GÜNEŞLİ, HAFTA SONUNA DİKKAT

Cuma günü yurt genelinde güneşli ve parçalı bulutlu bir hava tahmini yapılırken, hafta sonu kuvvetli sağanak yağışlar geri dönüyor.

Cumartesi yurdun batı kesimlerinden girecek yağışlar, Marmara geneli, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de etkili olacak.

Pazar günü ise yine İzmir'den başlayarak Kuzey ve İç Ege, Akdeniz'in kuzey kesimi, İç Adnadolu ile Karadeniz'in batı ve orta kesiminde sağanak yağışların olacağı tahmin ediliyor.

PAZARTESİ DE DEVAM EDECEK

Pazartesi günü yağışlar Batı Ege'den başlayarak, Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimleri dahil olmak üzere İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerini etkisi altına alacak.

FIRTINA VE SEL UYARISI

Sağanak yağmurların neden olacağı fırtına ve sellere karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılar yapıldı.

Kaynak: Ensonhaber