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5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Erzurum'un kuzey kesimleri ile Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Hava Durumu 28.05.2021, 10:10
5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzey kesimleri ile Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Kars ve Ardahan'da 6, Ağrı'da 7, Erzurum'da 11, Tunceli'de 14, Erzincan ve Iğdır'da 15 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 33, Iğdır'da 31, Erzincan'da 30, Ağrı'da 27, Erzurum'da 26, Kars ve Ardahan'da 24 derece olması bekleniyor.

AA

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#gök gürültülü sağanak
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