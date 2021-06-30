6 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, öğle saatlerinden sonra Erzincan'ın doğusu ile bölge genelinde aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 8, Kars'ta 9, Erzurum'da 11, Ağrı'da 14, Erzincan'da 17, Iğdır'da 22 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 35, Erzincan'da 34, Ağrı'da 30, Erzurum'da 29, Kars'ta 28 ve Ardahan'da 24 derece olması bekleniyor.

AA