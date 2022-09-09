Ağustos ayında yağışlar geçen yıla göre azaldı

Türkiye genelinde ağustosta yağışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23 azaldı.

AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Ağustos 2022 Alansal Yağış Değerlendirmesi verilerinden derlediği bilgilere göre, 1991-2020 dönemini kapsayan uzun yıllar ağustos ayı yağış ortalaması metrekareye 14,8 kilogram olarak hesaplandı.

Geçen yıl ağustosta metrekareye 20,9 kilogram yağış düştü. Bu sene aynı dönemdeki yağış miktarı ise 16,1 kilogramda kaldı.

Türkiye geneli ağustos yağışları, ortalamanın üzerinde ancak geçen yılki yağışların altında gerçekleşti. Yağışlar normale göre yüzde 8,8 artış gösterirken, geçen yıl ağustos ayına göre yüzde 23 azalış gözlendi.

Bölge geneli yağışlarda ise İç Anadolu Bölgesi normali civarında, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri normalinin altında yağış alırken, Marmara ve Ege bölgelerinde normalin iki katından fazla yağış kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ağustos ayı yağışları son 45 yılın en düşük seviyesinde oldu. Yağışlar, Denizli çevreleri hariç Ege Bölgesi'nin tamamı, Kocaeli çevreleri hariç Marmara Bölgesi'nin tümü ve İç Anadolu'nun batı kesimlerinde yüzde 100'den fazla artış kaydedilirken, Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinin doğu kesimleri ile Adana, Osmaniye, Hatay, Mersin, Adıyaman çevrelerinde normallerine göre yüzde 80'den fazla azalma gösterdi.

İl geneli yağışlarda İstanbul 63,2 kilogram yağış alarak yurtta ağustos ayında en fazla yağış alan il oldu, Batman'da ise hiç yağış kaydedilmedi.

Türkiye geneli yağışlı gün sayısı ortalama 4,8 gün olarak gerçekleşti. 1991-2020 yılları arasında normalinde bu rakam 2,8 gün olduğu belirlendi. Ağustos ayında İstanbul'un batısı, Karadeniz Bölgesi’nin doğu ve batı kesimleri, Bursa, Bilecik, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kastamonu, Samsun ve Ağrı çevrelerinde 10 günün üzerinde yağış görüldü, yurdun güney kesimlerinde ise yer yer 1 günün altına düştü.

- Bölgelere göre ağustos ayı yağışları

Marmara Bölgesi'nde ağustos yağışı metrekareye 47,5 kilogram olarak hesaplandı. Uzun yıllar ortalaması 19 kilogram ve geçen yıl ağustos ayı yağışı 9,7 kilogram olan bölgede yağışlar, normaline göre ve 2021 yılı ağustos ayı yağışlarına göre yüzde 100'ün üzerinde artış gerçekleşti.

Ege Bölgesi'nde ise ağustos ayı yağışı metrekareye 29,2 kilogram olarak gerçekleşti. Uzun yıllar ortalaması 10,9 kilogram ve geçen yılın ağustos yağışı 1,1 kilogram olan bölgedeki yağışlarda normaline ve geçen yıl yağışlarına göre yüzde 100 artış gözlendi.

Ağustos ayı yağışı metrekareye 9,1 kilogram, uzun yıllar ortalaması 7,9 kilogram ve geçen yılın ağustos ayı yağışı 7,4 kilogram olarak hesaplanan Akdeniz Bölgesi'nde ise yağışlar normaline göre yüzde 15, geçen yılın yağışlarına göre yüzde 23 artış azaldı.

İç Anadolu Bölgesi'nde ağustos yağışı ise metrekareye 10,3 kilogram olarak kaydedildi. Uzun yıllar ortalaması 10,1 kilogram ve 2021 yılı ağustos ayı yağışı bölgede 12,9 kilogram oldu. Bölgedeki yağışlarda normali civarında, geçen yılın ağustos ayı yağışlarına göre yüzde 20 azalma meydana geldi.

Ağustosta Karadeniz Bölgesi'nde ise metrekareye 28,8 kilogram yağış düştü. Bölgede uzun yıllar ortalaması 38,5 kilogram ve 2021 Ağustos yağışı 67,3 kilogram oldu. Yağışlarda normaline göre yüzde 25, 2021 Ağustos yağışlarına göre yüzde 57 azalma gerçekleşti.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde de ağustos yağışı 3,4 kilogram, uzun yıllar ortalaması 10,7 kilogram ve geçen yıl ağustos yağışı 21,1 kilogram olarak hesaplandı. Yağışlar normaline göre yüzde 68, geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 84 azaldı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ağustos ayı yağışı metrekareye 0,9 kilogram olarak gerçekleşti. Yağışların uzun yıllar ortalaması metrekareye 1,7 kilogram ve 2021 Ağustos yağışı 4,1 kilogram olarak kayıtlara geçti. Bölgedeki yağışlarda normaline göre yüzde 47, 2021 Ağustos yağışlarına göre yüzde 78 azalma kaydedildi.