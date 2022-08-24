AKOM'dan İstanbullulara uyarı!

İstanbul'da bugün öğle saatlerinde başlayarak gece geç saatlere kadar gök gürültülü sağanak yağış hakim olacak.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Yağışların öğle saatlerinden sonra il genelinde etkisini artırarak kuvvetli, yer yer şiddetli sağanak yağmur şeklinde akşam saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Gök gürültülü sağanak yağışla birlikte, zaman zaman yerel dolu yağışı, yoğun şimşek, yıldırım aktivetesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar beklenmektedir." denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de AKOM'un uyarısını yayımlayarak olumsuz durumlarda ALO153 Çözüm Merkezi ile iletişime geçilmesini istedi.