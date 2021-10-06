Ardahan ve Kars'ta mevsimin ilk karı düştü
Ardahan kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı. Yağış, Göle ilçe merkeziyle birlikte Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de etkili oldu. Sarıkamış'ta yağan kristal kar, etrafı beyaza bürüdü
Hava Durumu 06.10.2021, 07:24 06.10.2021, 07:53
Dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, gecenin ilerleyen saatlerinde yerini karla karışık yağmur ve kara bıraktı.
Cadde ve sokaklarda park halindeki araçların üstü karla kaplandı.
Kar yağışı, Göle ilçe merkezinde de etkili oldu.
KARS'IN SARIKAMIŞ İLÇESİ DE BEYAZA BÜRÜNDÜ
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı. Kristal kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.
Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, Sarıkamış'ta da kendini gösterdi. Dün akşam başlayan kristal kar yağışı bir anda etrafı beyaza bürüdü. Giderek artan ve lapa lapa yağan kar, vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.
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