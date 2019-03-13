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Bozcaada - Gökçeada seferlerinde aksama

Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak 

Bozcaada - Gökçeada seferlerinde aksama

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ'ın Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada feribot seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. 
GESTAŞ'ın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Kuzey Ege'nin bir bölümünde etkili olan fırtına dolayısıyla Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada arasındaki feribot seferlerinde aksama yaşanıyor. 

Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya 09.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye 07.15 ve 10.00, Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00 ve 11.00 seferleri yapılamayacak. 
Seferler, fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından normale dönecek. 
Diğer hatlarda ise deniz ulaşımı planlandığı gibi sürdürülüyor.

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