banner39

banner35

BUDO'dan sefer iptalleri

Kuvvetli rüzgar ve yağışlı hava deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor. Bursa Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri iptal edildi.

Hava Durumu 11.04.2022, 06:03
BUDO'dan sefer iptalleri

BUDO'nun sabah yapılması planlanan bazı seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Yapılan açıklamaya göre olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa-İstanbul, İstanbul- Bursa seferleri yapılamayacak.

Ayrıca, Bursa-Armutlu, Armutlu-İstanbul seferleri de iptal edildi. 

İptal edilen seferlerle ilgili şirketin www.budo.burulas.com.tr internet adresinden bilgi alınabilecek.

Yorumlar (0)
10
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?