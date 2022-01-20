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BUDO seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Hava Durumu 20.01.2022, 07:09 20.01.2022, 08:07
BUDO seferlerinden bazıları iptal edildi

BUDO'nun sabah planlanan, Bursa-İstanbul, İstanbul-Bursa, Bursa-Armutlu ile Armutlu-İstanbul seferleri yapılamayacak

Hava koşulları deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Bu nedenle Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi.

BUDO'nun sabah planlanan, Bursa-İstanbul, İstanbul-Bursa seferleri yapılamayacak.

Bursa-Armutlu ile Armutlu-İstanbul seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

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#BUDO #Bursa Deniz Otobüsleri
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