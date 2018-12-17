Denizde fırtına uyarısı

Meteoroloji'den yapılan uyarıda, Batı Karadeniz'in batısında yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Çarşamba günü ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa), Marmara'da yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa), Kuzey Ege'de yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/sa), Batı Akdeniz'de yarın öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına bekleniyor.

Kaynak: Ajanslar