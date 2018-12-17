Denizde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, denizler için fırtına uyarısı yaptı.

Denizde fırtına uyarısı

Meteoroloji'den yapılan uyarıda, Batı Karadeniz'in batısında yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Çarşamba günü ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa), Marmara'da yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa), Kuzey Ege'de yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/sa), Batı Akdeniz'de yarın öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına bekleniyor. 

Kaynak: Ajanslar

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