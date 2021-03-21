Doğu Anadolu'da kar bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla yağışlı olacak.

Yağışın, Erzincan ve Iğdır çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük sıcaklık, Erzincan'da 5, Iğdır ve Tunceli'de 4, sıfırın altında olmak üzere Kars, Ağrı ve Ardahan'da 3, Erzurum'da 1 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 16, Iğdır'da 13, Erzincan'da 12, Kars'ta 8, Erzurum ve Ağrı'da 6, Ardahan'da 4 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 132, Sarıkamış'ta 106 ve Konaklı'da 90 santimetre ölçüldü.

Bölgede kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlardaki çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması gerekiyor.

AA