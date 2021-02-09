Doğu Anadolu'da sıcaklık artıyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinden itibaren Ardahan çevresinin aralıklı karla karışık yağmurlu geçeceği bölgede, buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus görülecek.

Rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği beklenen bölgede, sıcaklık mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 4, Erzincan'da 3, Iğdır'da 2, Erzurum'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere, Ağrı'da 10, Kars'ta 3, Ardahan'da 2 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 13, Erzincan'da 11, Iğdır'da 10, Kars'ta 8, Erzurum'da 7, Ardahan'da 5 ve Ağrı'da 1 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kar kalınlığı Ağrı'da 30, Erzurum'da 4 ve Kars'ta 2, kayak merkezlerinden Erzurum Palandöken'de 108, Kars Cıbıltepe'de ise 53 santimetre ölçüldü.

Dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesinin yanı sıra tipi, buzlanma ile don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

4 il için buzlanma ve don uyarısı

Öte yandan bölgedeki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan yer yer 2 ila 4 kilometre kuvvetinde esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 9, Hakkari'de 6, Bitlis'te 4 ve Muş'ta sıfırın altında 2 derece olması bekleniyor.

Bölgede, yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA