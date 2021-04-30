Doğu Anadolu için sağanak uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu olacağı bölgede, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği öngörülürken, rüzgarın ise güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 2, Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da 4, Erzincan'da 10, Tunceli ve Iğdır'da 13 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 27, Tunceli'de 25, Erzincan'da 24, Ağrı'da 23, Erzurum ve Kars'ta 20, Ardahan'da 18 derece olması bekleniyor.

AA