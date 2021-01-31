Doğu'da 4 il için kar ve çığ uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş illeri için kar ve çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, geceden itibaren Van, Hakkari ve Muş'un güneyinde aralıklı, Bitlis'in güneybatısında ise yoğun karlı olacak.

Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağı bölgede rüzgar, güney ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise batı ve güneybatıdan yer yer 5 kilometre kuvvetinde esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 4, Muş ve Hakkari'de 1, Bitlis'te sıfır derece olması bekleniyor.

Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riski, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021, 10:42