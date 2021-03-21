Dört il için buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı bölgede rüzgar, batı ve güneybatı yönünden orta, zaman zaman kuvvetli, Van Gölü'nde ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van, Muş ve Hakkari'de 10, Bitlis'te 6 derece olması bekleniyor.

Bölgede, yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Ayrıca Van'da, yoğun kar ve tipi nedeniyle 14 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kars ve Ardahan'da kar ve tipi etkili oluyor

Öte yandan Kars ve Ardahan'da etkili olan kar ve tipinin yaşamı olumsuz etkilediği bildirildi.

Kars'ta 3 gündür aralıklarla devam eden kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Vatandaşlar araçlarının üzerinde ve evlerinin çevresinde biriken karları temizledi, belediye ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

Yoğun tipi ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı Selim-Sarıkamış ve Kars-Digor karayollarında da karla mücadele ekipleri sürücülerin sıkıntı yaşamaması için çalışma yürüttü.

Sarıkamış ilçesinde de etkili olan kar ve tipi nedeniyle vatandaşlar ev ve iş yerlerine gitmekte zorlandı.

Kentte yağış etkisini sürdürüyor.

Ardahan'da 2 gündür kentte etkisini sürdüren kar nedeniyle belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması başlattı.

AA